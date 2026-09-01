Informations pratiques

Blangy-le-Château

Journées européennes du patrimoine Visite commentée de Blangy-le-Château

Mairie Blangy-le-Château Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Patrimoine, histoire et architecture

Au fil de l’eau, vous découvrirez le patrimoine rural d’un joli village classé parmi l’un des plus beaux villages de France, situé au coeur du Pays d’Auge son lavoir, son architecture en pans de bois, ses anciennes écoles, son auberge du XVIe siècle, son église et les ruines de son château où vous entendrez la légende de Claire au bracelet d’argent. .

Mairie Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 75 07

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English : Journées européennes du patrimoine Visite commentée de Blangy-le-Château

Heritage, history and architecture

L’événement Journées européennes du patrimoine Visite commentée de Blangy-le-Château Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Terre d’Auge Tourisme