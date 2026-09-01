Journées européennes du patrimoine Visite commentée de Blangy-le-Château Blangy-le-Château
samedi 19 septembre 2026 · Blangy-le-Château
Informations pratiques
Blangy-le-Château
Journées européennes du patrimoine Visite commentée de Blangy-le-Château
Mairie Blangy-le-Château Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Patrimoine, histoire et architecture
Au fil de l’eau, vous découvrirez le patrimoine rural d’un joli village classé parmi l’un des plus beaux villages de France, situé au coeur du Pays d’Auge son lavoir, son architecture en pans de bois, ses anciennes écoles, son auberge du XVIe siècle, son église et les ruines de son château où vous entendrez la légende de Claire au bracelet d’argent. .
Mairie Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 75 07
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English : Journées européennes du patrimoine Visite commentée de Blangy-le-Château
Heritage, history and architecture
L’événement Journées européennes du patrimoine Visite commentée de Blangy-le-Château Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Terre d’Auge Tourisme
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