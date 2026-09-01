Informations pratiques

Dirac

Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée de l’ancienne école de Dirac

239 rue du bourg Dirac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

De l’ancienne école à un espace commercial, découvrez comment ce bâtiment a traversé le temps ! La visite est complétée par une exposition présentant plusieurs exemples d’écoles charentaises réhabilitées.

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239 rue du bourg Dirac 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 95 93 contact@caue16.fr

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English :

From an old school to a retail space—discover how this building has stood the test of time! The tour is complemented by an exhibition showcasing several examples of renovated schools in the Charente region.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite commentée de l’ancienne école de Dirac Dirac a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême