Visite commentée : Mon école au fil du temps – Dirac, Mairie de Dirac, Dirac

Informations pratiques

Visite commentée : Mon école au fil du temps – Dirac Samedi 19 septembre, 14h30 Mairie de Dirac Charente

Gratuit. Informations au 05 45 92 95 93 ou contact@caue16.fr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

De l’ancienne école à un espace commercial, découvrez comment ce bâtiment a traversé le temps !

La visite est complétée par une exposition présentant plusieurs exemples d’écoles charentaises réhabilitées.

Une découverte proposée en compagnie du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Charente (CAUE).

Mairie de Dirac 239 Rue du Bourg, 16410 Dirac Dirac 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine

De l’école Jules-Ferry au centre d’art contemporain, découvrez comment ces bâtiments ont traversé le temps et se sont réinventés.

©CAUE de la Charente