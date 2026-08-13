Journées Européennes du Patrimoine visite commentée, exposition et baptêmes en véhicules anciens Église Saint-Vincent-de-Paul Montmartin-sur-Mer

Informations pratiques

Montmartin-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine visite commentée, exposition et baptêmes en véhicules anciens

Église Saint-Vincent-de-Paul Place de l’Église Montmartin-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine visite commentée ; intervention de Maisons d’Histoire

sur les travaux de restauration du baptistère (14h-15h) entreprise spécialisée dans la maçonnerie et taille de pierre des monuments historiques ; exposition de véhicules de collection et baptêmes en véhicules anciens au profit de la restauration de l’église (15 min)

De 10h-16h30 à l’église Saint-Vincent-de-Paul à Montmartin-sur-Mer. .

Église Saint-Vincent-de-Paul Place de l’Église Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite commentée, exposition et baptêmes en véhicules anciens

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite commentée, exposition et baptêmes en véhicules anciens Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme