Journées Européennes du Patrimoine visite commentée, exposition et baptêmes en véhicules anciens Église Saint-Vincent-de-Paul Montmartin-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Vincent-de-Paul · Montmartin-sur-Mer
Informations pratiques
Montmartin-sur-Mer
Journées Européennes du Patrimoine visite commentée, exposition et baptêmes en véhicules anciens
Église Saint-Vincent-de-Paul Place de l’Église Montmartin-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du Patrimoine visite commentée ; intervention de Maisons d’Histoire
sur les travaux de restauration du baptistère (14h-15h) entreprise spécialisée dans la maçonnerie et taille de pierre des monuments historiques ; exposition de véhicules de collection et baptêmes en véhicules anciens au profit de la restauration de l’église (15 min)
De 10h-16h30 à l’église Saint-Vincent-de-Paul à Montmartin-sur-Mer. .
Église Saint-Vincent-de-Paul Place de l’Église Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie
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English : Journées Européennes du Patrimoine visite commentée, exposition et baptêmes en véhicules anciens
L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite commentée, exposition et baptêmes en véhicules anciens Montmartin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme
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