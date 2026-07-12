Journées Européennes du Patrimoine Visite crépusculaire Veiller sur la Pointe du Raz les phares d’Iroise Plogoff
samedi 19 septembre 2026 · Plogoff
Informations pratiques
Plogoff
Journées Européennes du Patrimoine Visite crépusculaire Veiller sur la Pointe du Raz les phares d’Iroise
Maison de Site Pointe du Raz Plogoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19 22:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans la lumière du crépuscule, partez à la découverte des phares emblématiques de la mer d’Iroise. Entre roches escarpées et vagues déchaînées, explorez leur histoire, leurs légendes et le rôle essentiel dans la sécurité en mer, tout en profitant de panoramas spectaculaires sur la Pointe du Raz.
Durée 2h Gratuit RDV à la Maison de Site
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine .
Maison de Site Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 6 76 47 48 95
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite crépusculaire Veiller sur la Pointe du Raz les phares d’Iroise Plogoff a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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