Informations pratiques

Plogoff

Journées Européennes du Patrimoine Visite crépusculaire Veiller sur la Pointe du Raz les phares d’Iroise

Maison de Site Pointe du Raz Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:30:00

fin : 2026-09-19 22:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans la lumière du crépuscule, partez à la découverte des phares emblématiques de la mer d’Iroise. Entre roches escarpées et vagues déchaînées, explorez leur histoire, leurs légendes et le rôle essentiel dans la sécurité en mer, tout en profitant de panoramas spectaculaires sur la Pointe du Raz.

Durée 2h Gratuit RDV à la Maison de Site

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine .

Maison de Site Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 6 76 47 48 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite crépusculaire Veiller sur la Pointe du Raz les phares d’Iroise Plogoff a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz