Journées Européennes du Patrimoine | Visite de la bastide de Villefranche-de-Lonchat Place de la libération Villefranche-de-Lonchat
Journées Européennes du Patrimoine | Visite de la bastide de Villefranche-de-Lonchat Place de la libération Villefranche-de-Lonchat samedi 19 septembre 2026.
Villefranche-de-Lonchat
Journées Européennes du Patrimoine | Visite de la bastide de Villefranche-de-Lonchat
Place de la libération Musée Léonie-Gardeau Villefranche-de-Lonchat Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Pour célébrer les Journées Européennes du Patrimoine, le Musée Léonie-Gardeau vous propose une découverte de la bastide de Villefranche-de-Lonchat!
Gratuite à l’occasion des JEP, sur réservation. .
Place de la libération Musée Léonie-Gardeau Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 81 37 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine | Visite de la bastide de Villefranche-de-Lonchat
L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Visite de la bastide de Villefranche-de-Lonchat Villefranche-de-Lonchat a été mis à jour le 2026-05-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Villefranche-de-Lonchat (Dordogne)
- un musée dans le noir, Musée Léonie-Gardeau, Villefranche-de-Lonchat 23 mai 2026
- Nuit des musées | Un musée dans le noir Route Léonie Gardeau Villefranche-de-Lonchat 25 mai 2026
- Conférence | Chroniques d’Araucanie et de Patagonie Route Léonie Gardeau Villefranche-de-Lonchat 30 mai 2026
- Exposition artistique Place de la Libération Villefranche-de-Lonchat 6 juin 2026
- Conférence | Joséphine Baker, femme et résistante Route Léonie Gardeau Villefranche-de-Lonchat 20 juin 2026