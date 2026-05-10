Journées Européennes du Patrimoine | Visite de la bastide de Villefranche-de-Lonchat Place de la libération Villefranche-de-Lonchat

Villefranche-de-Lonchat

Journées Européennes du Patrimoine | Visite de la bastide de Villefranche-de-Lonchat

Place de la libération Musée Léonie-Gardeau Villefranche-de-Lonchat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Pour célébrer les Journées Européennes du Patrimoine, le Musée Léonie-Gardeau vous propose une découverte de la bastide de Villefranche-de-Lonchat!

Gratuite à l’occasion des JEP, sur réservation. .

Place de la libération Musée Léonie-Gardeau Villefranche-de-Lonchat 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 81 37 89

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English : Journées Européennes du Patrimoine | Visite de la bastide de Villefranche-de-Lonchat

L’événement Journées Européennes du Patrimoine | Visite de la bastide de Villefranche-de-Lonchat Villefranche-de-Lonchat a été mis à jour le 2026-05-10 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides