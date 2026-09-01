Journées Européennes du Patrimoine visite de la cave dimière Scharrachbergheim-Irmstett
dimanche 20 septembre 2026 · Scharrachbergheim-Irmstett
Informations pratiques
Scharrachbergheim-Irmstett
Journées Européennes du Patrimoine visite de la cave dimière
18 rue de l’église Scharrachbergheim-Irmstett Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, venez visiter librement la cave dimière de Scharrachbergheim !
Légende La Cave Dimière, appelée Grange, apparaît comme propriété de l’Evêché de Strasbourg. La Dîme impôt acquitté en céréales et en vins collectée à Scharrachbergheim revenait pour 2/3 à l’Evêché, et pour 1/3 au Ministre du Culte en poste au village. En 1797, le bâtiment fût vendu. Il devint une maison d’agrément et une maison d’artistes, et accueillait des expositions de peinture. 0 .
18 rue de l’église Scharrachbergheim-Irmstett 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 66 12 mairie.scharrach@wanadoo.fr
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L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite de la cave dimière Scharrachbergheim-Irmstett a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble