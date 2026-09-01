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AGENDA · Scharrachbergheim-Irmstett

Journées Européennes du Patrimoine visite de l’église protestante et exposition commentée Scharrachbergheim-Irmstett

dimanche 20 septembre 2026 · Scharrachbergheim-Irmstett

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
rue de l'église
Ville
67310 Scharrachbergheim-Irmstett
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Scharrachbergheim-Irmstett

Journées Européennes du Patrimoine visite de l’église protestante et exposition commentée

rue de l’église Scharrachbergheim-Irmstett Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, visitez librement l’église protestante de Scharrachbergheim. 0  .

rue de l’église Scharrachbergheim-Irmstett 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 66 12  mairie.scharrach@wanadoo.fr

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite de l’église protestante et exposition commentée Scharrachbergheim-Irmstett a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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