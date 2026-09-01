Informations pratiques

Scharrachbergheim-Irmstett

Journées Européennes du Patrimoine visite de l’église protestante et exposition commentée

rue de l’église Scharrachbergheim-Irmstett Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, visitez librement l’église protestante de Scharrachbergheim. 0 .

rue de l’église Scharrachbergheim-Irmstett 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 66 12 mairie.scharrach@wanadoo.fr

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite de l’église protestante et exposition commentée Scharrachbergheim-Irmstett a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble