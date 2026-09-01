Journées Européennes du Patrimoine visite de l’église protestante et exposition commentée Scharrachbergheim-Irmstett
dimanche 20 septembre 2026 · Scharrachbergheim-Irmstett
Informations pratiques
Scharrachbergheim-Irmstett
Journées Européennes du Patrimoine visite de l’église protestante et exposition commentée
rue de l’église Scharrachbergheim-Irmstett Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, visitez librement l’église protestante de Scharrachbergheim. 0 .
rue de l’église Scharrachbergheim-Irmstett 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 66 12 mairie.scharrach@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite de l’église protestante et exposition commentée Scharrachbergheim-Irmstett a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble