Informations pratiques

Hohengœft

Journées Européennes du Patrimoine visite de la chapelle et colline du Goeftberg

Lieu-dit du Goeftberg Hohengœft Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez l’histoire de cette chapelle, de son chemin de croix et de la colline calvaire, sur laquelle elle se trouve.

Lors des journées du patrimoine, visitez la chapelle Saint Wendelin, son chemin de croix ainsi que la colline calcaire du Goeftberg.

La chapelle Saint-Wendelin a été construite en 1666 en remerciement à la protection contre l’épidémie de peste qui sévit en ces temps. Les stations en grès des Vosges d’un chemin de croix, datant du XVIIIème siècle, sont disposées le long du chemin conduisant à la chapelle. Elles sont dues à l’initiative du curé Michel Adam. La colline calcaire du Gœftberg est répertoriée à l’Inventaire National du Patrimoine Naturel et classée Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunisitique et Floristique (ZNIEFF). 0 .

Lieu-dit du Goeftberg Hohengœft 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 7 85 53 87 52 maire-hohengoeft@wanadoo.fr

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English :

Discover the history of this chapel, its Way of the Cross and the Calvary Hill on which it stands.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite de la chapelle et colline du Goeftberg Hohengœft a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble