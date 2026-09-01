Soirée Paëlla Hohengœft
samedi 19 septembre 2026 · Hohengœft
Informations pratiques
Hohengœft
Soirée Paëlla
rue Principale Hohengœft Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Les sapeurs pompiers de Hohengoeft vous invitent à leur soirée Paëlla le samedi 19 septembre 2026 à partir de 18h30 à la salle des fêtes de Hohengoeft.
Entrée adulte 22€ comprenant plat, café, éclair
Entrée enfant jusqu’à 11 ans 16€ comprenant Bretzel, plat et éclair.
Soirée animée par DJU
Merci de prévenir en cas d’allergie alimentaire.
Uniquement sur réservation au 06 51 14 46 78 .
rue Principale Hohengœft 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 14 46 78
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English :
L’événement Soirée Paëlla Hohengœft a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble