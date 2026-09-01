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AGENDA · Hohengœft

Soirée Paëlla Hohengœft

samedi 19 septembre 2026 · Hohengœft

Soirée Paëlla Hohengœft

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
rue Principale
Ville
67310 Hohengœft
Département
Bas-Rhin
Tarif

Hohengœft

Soirée Paëlla

rue Principale Hohengœft Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 18:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Les sapeurs pompiers de Hohengoeft vous invitent à leur soirée Paëlla le samedi 19 septembre 2026 à partir de 18h30 à la salle des fêtes de Hohengoeft.
Entrée adulte 22€ comprenant plat, café, éclair
Entrée enfant jusqu’à 11 ans 16€ comprenant Bretzel, plat et éclair.
Soirée animée par DJU

Merci de prévenir en cas d’allergie alimentaire.
Uniquement sur réservation au 06 51 14 46 78   .

rue Principale Hohengœft 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 14 46 78 

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English :

L’événement Soirée Paëlla Hohengœft a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble

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