Informations pratiques

Hohengœft

Soirée Paëlla

rue Principale Hohengœft Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 18:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Les sapeurs pompiers de Hohengoeft vous invitent à leur soirée Paëlla le samedi 19 septembre 2026 à partir de 18h30 à la salle des fêtes de Hohengoeft.

Entrée adulte 22€ comprenant plat, café, éclair

Entrée enfant jusqu’à 11 ans 16€ comprenant Bretzel, plat et éclair.

Soirée animée par DJU

Merci de prévenir en cas d’allergie alimentaire.

Uniquement sur réservation au 06 51 14 46 78 .

rue Principale Hohengœft 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 14 46 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Paëlla Hohengœft a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble