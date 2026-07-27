Informations pratiques

Plogoff

Journées Européennes du Patrimoine Visite de la distillerie Moby Dick

17 RUE PIERRE BROSSOLETTE Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Distillerie artisanale aux méthodes ancestrales, nous fabriquons à l’ancienne des spiritueux issus de végétaux naturels que nous cultivons ou glanons. Nos cultures de plantes aromatiques et médicinales, nous permettent d’être le plus autonome possible dans les végétaux utilisés.

Depuis 11 ans, nous produisons whisky, gin (médaille d’argent française), pastis, liqueurs, lambig et eau de vie.

Notre gamme évolue en fonction de nos envies, de nos cultures, et de notre curiosité, qui nous poussent à créer, mélanger, et tester des associations toujours plus surprenantes.

Pour cela, nous avons fait le choix de travailler avec de beaux alambics en cuivre, et pratiquons la distillation à repasse. Une vieille méthode permettant une distillation très lente, et ainsi une préservation de toutes les saveurs, pour une explosion d’arômes en bouche.

Si cette belle alchimie vous intéresse, venez nous visiter ! Une dégustation gratuite vous sera proposée lors de votre visite.

A bientôt à Plogoff, sur la route de la Pointe du Raz ! .

17 RUE PIERRE BROSSOLETTE Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 7 67 27 05 23

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite de la distillerie Moby Dick Plogoff a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz