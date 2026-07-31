Journées Européennes du Patrimoine visite de l’église Saint-Etienne Rue Roger Grasset Crain

Informations pratiques

Crain

Journées Européennes du Patrimoine visite de l’église Saint-Etienne

Rue Roger Grasset Eglise Saint-Etienne Crain Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Venez visiter l’église Saint-Etienne de CRAIN à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Elle sera ouverte au public le samedi 19 septembre 2026 de 10 heures à 17 heures et le dimanche 20 septembre 2026 de 14 heures à 17 heures. Des visites commentées seront assurées par les membres de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine de CRAIN (ASPAC). .

Rue Roger Grasset Eglise Saint-Etienne Crain 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 84 20

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite de l’église Saint-Etienne

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite de l’église Saint-Etienne Crain a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Clamecy Haut Nivernais