Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Église Saint-Pierre d’Athos-Aspis Athos-Aspis
dimanche 20 septembre 2026 · Athos-Aspis
Informations pratiques
Athos-Aspis
Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Église Saint-Pierre d’Athos-Aspis
Église paroissiale Saint-Pierre Athos-Aspis Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite de cette belle église d’art roman du XIIe siècle, influencée par les courants gothique et renaissance, de 10h à 16h. .
Église paroissiale Saint-Pierre Athos-Aspis 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 95 76
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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Église Saint-Pierre d’Athos-Aspis
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Église Saint-Pierre d’Athos-Aspis Athos-Aspis a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Béarn des Gaves