Informations pratiques

Athos-Aspis

Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Église Saint-Pierre d’Athos-Aspis

Église paroissiale Saint-Pierre Athos-Aspis Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite de cette belle église d’art roman du XIIe siècle, influencée par les courants gothique et renaissance, de 10h à 16h. .

Église paroissiale Saint-Pierre Athos-Aspis 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 95 76

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Église Saint-Pierre d’Athos-Aspis

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Église Saint-Pierre d’Athos-Aspis Athos-Aspis a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Béarn des Gaves