UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Athos-Aspis

Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Église Saint-Pierre d’Athos-Aspis Athos-Aspis

dimanche 20 septembre 2026 · Athos-Aspis

Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Église Saint-Pierre d’Athos-Aspis Athos-Aspis

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Église paroissiale Saint-Pierre
Ville
64390 Athos-Aspis
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit

Athos-Aspis

Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Église Saint-Pierre d’Athos-Aspis

Église paroissiale Saint-Pierre Athos-Aspis Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Visite de cette belle église d’art roman du XIIe siècle, influencée par les courants gothique et renaissance, de 10h à 16h.   .

Église paroissiale Saint-Pierre Athos-Aspis 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 95 76 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Église Saint-Pierre d’Athos-Aspis

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Église Saint-Pierre d’Athos-Aspis Athos-Aspis a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Béarn des Gaves

À voir aussi à Athos-Aspis (Pyrénées-Atlantiques)