Visite commentée de l’église d’Athos-Aspis, Église Saint-Pierre, Athos-Aspis
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Athos-Aspis
Informations pratiques
Visite commentée de l’église d’Athos-Aspis Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Pierre Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Visites en continu.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite de cette belle église d’art roman du XIIᵉ siècle, marquée par les influences gothiques et Renaissance, de 10h à 16h.
Église Saint-Pierre 64390 Athos-Aspis Athos-Aspis 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Visite de cette belle église d’art roman du XIIᵉ siècle, marquée par les influences gothiques et Renaissance, de 10h à 16h.
© Pierre Lespiaucq