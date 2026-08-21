Visite commentée de l’église d’Athos-Aspis, Église Saint-Pierre, Athos-Aspis

Informations pratiques

Visite commentée de l’église d’Athos-Aspis Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Saint-Pierre Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Visites en continu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite de cette belle église d’art roman du XIIᵉ siècle, marquée par les influences gothiques et Renaissance, de 10h à 16h.

Église Saint-Pierre 64390 Athos-Aspis Athos-Aspis 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Visite de cette belle église d’art roman du XIIᵉ siècle, marquée par les influences gothiques et Renaissance, de 10h à 16h.

© Pierre Lespiaucq