Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Hôtel de ville Hôtel de Ville Andernos-les-Bains
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Hôtel de ville
Hôtel de Ville 179 Boulevard de la République Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visitez l’Hôtel de Ville et plongez dans l’histoire de cette magnifique villa Tijuka, devenue aujourd’hui la mairie d’Andernos-les-Bains !
Inscription au 05 56 82 02 95 Office de tourisme Nombre de places limité .
Hôtel de Ville 179 Boulevard de la République Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95
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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Hôtel de ville
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Hôtel de ville Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Andernos-les-Bains
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