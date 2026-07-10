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Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Hôtel de Ville et du Jardin public de Bolbec Hôtel de Ville Bolbec

dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Bolbec

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Hôtel de Ville
Adresse
9 Square Gén Leclerc
Ville
76210 Bolbec
Département
Seine-Maritime
Tarif

Bolbec

Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Hôtel de Ville et du Jardin public de Bolbec

Hôtel de Ville 9 Square Gén Leclerc Bolbec Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Dimanche 20 septembre | 14h–18h
• Visites commentées Salle des mariages et bibliothèque patrimoniale.
• Visites libres du jardin public (espace jeux pour enfants).   .

Hôtel de Ville 9 Square Gén Leclerc Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie  

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Hôtel de Ville et du Jardin public de Bolbec

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Hôtel de Ville et du Jardin public de Bolbec Bolbec a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme

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