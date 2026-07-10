Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Hôtel de Ville et du Jardin public de Bolbec Hôtel de Ville Bolbec
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Bolbec
Informations pratiques
Bolbec
Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Hôtel de Ville et du Jardin public de Bolbec
Hôtel de Ville 9 Square Gén Leclerc Bolbec Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Dimanche 20 septembre | 14h–18h
• Visites commentées Salle des mariages et bibliothèque patrimoniale.
• Visites libres du jardin public (espace jeux pour enfants). .
Hôtel de Ville 9 Square Gén Leclerc Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie
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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Hôtel de Ville et du Jardin public de Bolbec
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite de l’Hôtel de Ville et du Jardin public de Bolbec Bolbec a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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