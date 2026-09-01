JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE DE L’USINE HYDRO-ÉLECTRIQUE DE PIED DE BORNE Pied-de-Borne
samedi 19 septembre 2026 · Pied-de-Borne
Informations pratiques
Pied-de-Borne
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE DE L’USINE HYDRO-ÉLECTRIQUE DE PIED DE BORNE
Usine hydro-électrique Pied-de-Borne Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
VISITE GUIDÉE GRATUITE à l’occasion des Journées Européenne du Patrimoine.
Organisé par EDF et la Communauté de Communes Mont Lozère
2 créneaux de visite 14h et 16h.
Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme, bureau de Villefort au 04 66 46 87 30 au plus tard la veille de la visite à 12h.
Places limitées. Age minimum 10 ans
VISITE GUIDEE GRATUITE à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.
EDF organise en partenariat avec la Communauté de Communes Mont Lozère des visites guidées de l’usine hydro-électrique de Pied de Borne.
Venez découvrir ce site industriel et comment la première des énergies renouvelables l’Hydroélectricité- est produite sur notre territoire grâce à l’eau.
2 créneaux de visite 14h et 16h.
Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme, bureau de Villefort au 04 66 46 87 30 au plus tard la veille de la visite à 12h. Places limitées
Age minimum 10 ans .
Usine hydro-électrique Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30
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English :
FREE GUIDED TOUR during European Heritage Days.
Organized by EDF and the Mont Lozère Community of Communes
Two tour times: 2:00 p.m. and 4:00 p.m.
Registration is required at the Villefort Tourist Office at 04 66 46 87 30 no later than 12:00 PM the day before the tour.
Limited spaces available. Minimum age: 10 years old.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE DE L’USINE HYDRO-ÉLECTRIQUE DE PIED DE BORNE Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-08-24 par 48-OT Mont Lozere