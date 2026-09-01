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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE DE L’USINE HYDRO-ÉLECTRIQUE DE PIED DE BORNE Pied-de-Borne

samedi 19 septembre 2026 · Pied-de-Borne

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE DE L’USINE HYDRO-ÉLECTRIQUE DE PIED DE BORNE Pied-de-Borne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Usine hydro-électrique
Ville
48800 Pied-de-Borne
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Enfant

Pied-de-Borne

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE DE L’USINE HYDRO-ÉLECTRIQUE DE PIED DE BORNE

Usine hydro-électrique Pied-de-Borne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

VISITE GUIDÉE GRATUITE à l’occasion des Journées Européenne du Patrimoine.
Organisé par EDF et la Communauté de Communes Mont Lozère
2 créneaux de visite 14h et 16h.
Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme, bureau de Villefort au 04 66 46 87 30 au plus tard la veille de la visite à 12h.
Places limitées. Age minimum 10 ans
VISITE GUIDEE GRATUITE à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

EDF organise en partenariat avec la Communauté de Communes Mont Lozère des visites guidées de l’usine hydro-électrique de Pied de Borne.
Venez découvrir ce site industriel et comment la première des énergies renouvelables l’Hydroélectricité- est produite sur notre territoire grâce à l’eau.
2 créneaux de visite 14h et 16h.
Inscription obligatoire auprès de l’office de tourisme, bureau de Villefort au 04 66 46 87 30 au plus tard la veille de la visite à 12h. Places limitées

Age minimum 10 ans   .

Usine hydro-électrique Pied-de-Borne 48800 Lozère Occitanie +33 4 66 46 87 30 

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English :

FREE GUIDED TOUR during European Heritage Days.
Organized by EDF and the Mont Lozère Community of Communes
Two tour times: 2:00 p.m. and 4:00 p.m.
Registration is required at the Villefort Tourist Office at 04 66 46 87 30 no later than 12:00 PM the day before the tour.
Limited spaces available. Minimum age: 10 years old.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE VISITE DE L’USINE HYDRO-ÉLECTRIQUE DE PIED DE BORNE Pied-de-Borne a été mis à jour le 2026-08-24 par 48-OT Mont Lozere

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