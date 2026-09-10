Journées Européennes du Patrimoine Visite Découvrez le Donjon des Aigles BEAUCENS Beaucens

Informations pratiques

Beaucens

Journées Européennes du Patrimoine Visite Découvrez le Donjon des Aigles

BEAUCENS 6 Avenue Marcel Lemettre Beaucens Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-18

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez visiter gratuitement le Donjon des Aigles de 10h à 12h.

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BEAUCENS 6 Avenue Marcel Lemettre Beaucens 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 47 47

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English :

%C0 To celebrate European Heritage Days, come visit the Donjon des Aigles for free from 10 a.m. to 12 p.m.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite Découvrez le Donjon des Aigles Beaucens a été mis à jour le 2026-08-14 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65