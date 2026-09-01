Journées Européennes du Patrimoine Visite du Château de Saint-Eustache Rue du Calvaire Saint-Eustache-la-Forêt

Informations pratiques

Saint-Eustache-la-Forêt

Journées Européennes du Patrimoine Visite du Château de Saint-Eustache

Rue du Calvaire Château de Saint-Eustache Saint-Eustache-la-Forêt Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Le Château de Saint-Eustache ouvrira exceptionnellement ses portes à la visite libre, en présence des membres de la famille, qui auront le plaisir de partager avec les visiteurs l’histoire du domaine, aussi bien à travers son architecture extérieure que ses décors intérieurs.

Les visiteurs pourront découvrir une partie du rez-de-chaussée du château, témoignage du charme et de l’élégance des demeures normandes d’autrefois, ainsi que l’ensemble des jardins du domaine. La promenade permettra d’admirer la grande allée cavalière, le jardin à la française, la roseraie ainsi qu’un jardin fleuri et champêtre offrant une atmosphère paisible et romantique.

Un espace de restauration sera également proposé sur place afin de prolonger agréablement la visite, avec café, boissons fraîches, gâteaux au chocolat et pâtisseries maison.

Accès Parking libre du cote de la grille mais aussi sur le parking près de l’église de saint Eustache la Forêt .

Rue du Calvaire Château de Saint-Eustache Saint-Eustache-la-Forêt 76210 Seine-Maritime Normandie +33 6 28 89 49 89

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite du Château de Saint-Eustache

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite du Château de Saint-Eustache Saint-Eustache-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme