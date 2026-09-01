Journées Européennes du Patrimoine Visites du Château du Val d’Arques Rue du Val d’Arques Saint-Eustache-la-Forêt

Informations pratiques

Saint-Eustache-la-Forêt

Journées Européennes du Patrimoine Visites du Château du Val d’Arques

Rue du Val d’Arques Château du Val d’Arques Saint-Eustache-la-Forêt Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées Européennes du Patrimoine 2026 au Château du Val d’Arques Patrimoine en lumière, patrimoine vivant

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, le Château du Val d’Arques ouvrira ses portes les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 autour des thèmes Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Dans l’écrin du Pays de Caux, ce château Renaissance maniériste classé Monument Historique invite les visiteurs à découvrir un lieu où architecture, jardins et mémoire dialoguent sans cesse avec le temps.

Au fil des visites, la photographie révélera autrement les perspectives du clos-masure en hémicycle, les briques roses de Saint-Jean, les jeux de lumière dans les jardins dessinés par Béatrice et Jean François Bodin, mais aussi les détails parfois invisibles d’un patrimoine fragile et précieux.

Cette édition sera également l’occasion d’évoquer les restaurations engagées au château fenêtres, façades, ferronneries et décors anciens témoignent d’une volonté constante de transmettre et de faire revivre ce lieu chargé d’histoire.

Entre patrimoine sauvegardé et patrimoine réinventé, le Château du Val d’Arques vous invite à partager un moment de découverte, de contemplation et d’échange au cœur d’un monument vivant.

Durée 1h30, se présenter 15 min avant le départ des visites. .

Rue du Val d’Arques Château du Val d’Arques Saint-Eustache-la-Forêt 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 65 73 94

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visites du Château du Val d’Arques

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visites du Château du Val d’Arques Saint-Eustache-la-Forêt a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme