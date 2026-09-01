Informations pratiques

Bosmie-l’Aiguille

Journées Européennes du Patrimoine visite du Château du Boucheron

Bosmie-l’Aiguille Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, venez découvrir le site du Boucheron avec son château et son parc. La Mairie de Bosmie-l’Aiguille est installée depuis 1980 dans ce château datant du XIXème siècle et réalisé en briques et en pierres.

Des peintures sur toile rapportées d’Italie représentant des scènes de la mythologie grecque ornent les plafonds. Vous trouverez également des fresques en trompe-l’oeil ou des scènes mythologiques dans le grand escalier.

Après la visite libre, vous pouvez vous rendre dans le parc arboré dans lequel vous pourrez admirer un agréable point de vue (notamment sur Limoges) et déambuler dans les allées bordées d’arbres et de séquoias remarquables. .

Bosmie-l’Aiguille 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 00 49

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite du Château du Boucheron

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite du Château du Boucheron Bosmie-l’Aiguille a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Val de Vienne