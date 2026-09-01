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AGENDA · Saint-Front-la-Rivière

Journées européennes du patrimoine Visite du château Saulnier Saint-Front-la-Rivière

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Front-la-Rivière

Journées européennes du patrimoine Visite du château Saulnier Saint-Front-la-Rivière

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
1666 route du tacot
Ville
24300 Saint-Front-la-Rivière
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Front-la-Rivière

Journées européennes du patrimoine Visite du château Saulnier

1666 route du tacot Saint-Front-la-Rivière Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Histoire et charme du patrimoine de St-Front-la-Rivière. Veuillez contacter le 06.99.56.10.52 ou chateausaulnier@gmail.com avant votre visite.   .

1666 route du tacot Saint-Front-la-Rivière 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 56 10 52  chateausaulnier@gmail.com

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English : Journées européennes du patrimoine Visite du château Saulnier

L’événement Journées européennes du patrimoine Visite du château Saulnier Saint-Front-la-Rivière a été mis à jour le 2026-08-17 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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