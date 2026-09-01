Journées européennes du patrimoine Visite du château Saulnier Saint-Front-la-Rivière
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Front-la-Rivière
Informations pratiques
Saint-Front-la-Rivière
Journées européennes du patrimoine Visite du château Saulnier
1666 route du tacot Saint-Front-la-Rivière Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Histoire et charme du patrimoine de St-Front-la-Rivière. Veuillez contacter le 06.99.56.10.52 ou chateausaulnier@gmail.com avant votre visite. .
1666 route du tacot Saint-Front-la-Rivière 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 56 10 52 chateausaulnier@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européennes du patrimoine Visite du château Saulnier
L’événement Journées européennes du patrimoine Visite du château Saulnier Saint-Front-la-Rivière a été mis à jour le 2026-08-17 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin