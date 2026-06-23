Autry-le-Châtel

Journées Européennes du Patrimoine Visite du Petit Château

24 Rue du Petit Château Autry-le-Châtel Loiret

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées européennes du patrimoine 2025 Vous serez accueilli(e)s au Petit Château à Autry-le-Châtel le dimanche 21 septembre de 11 h à 18 h pour une visite d’une partie des intérieurs et des extérieurs du Château du XVe avec son parc arboré.

Vous êtes accueilli(e)s au Petit Château à Autry-le-Châtel pour une visite d’une partie des intérieurs et des extérieurs du Château du XVe siècle, le dimanche 21 septembre de 11 h à 18 h, dans le cadre des journées européennes du patrimoine. 2 .

24 Rue du Petit Château Autry-le-Châtel 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 71 64 49 06

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English :

European Heritage Days 2025: You’re invited to visit the Petit Château at Autry-le-Châtel on Sunday, September 21 from 11 a.m. to 6 p.m. for a tour of part of the interior and exterior of the 15th-century château and its wooded grounds.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite du Petit Château Autry-le-Châtel a été mis à jour le 2026-06-23 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX