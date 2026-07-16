Visite guidée du château, Château d’Autry-le-Châtel, Autry-le-Châtel
samedi 19 septembre 2026 · Château d'Autry-le-Châtel · Autry-le-Châtel
Informations pratiques
Visite guidée du château 19 et 20 septembre Château d’Autry-le-Châtel Loiret
Prix d’entrée 2 euros, gratuit pour les enfants
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite guidée.
Château d’Autry-le-Châtel 24 rue du Petit-Château, 45500 Autry-le-Châtel Autry-le-Châtel 45500 Loiret Centre-Val de Loire 06 71 64 49 06 Élégante demeure Renaissance de la fin du XVe siècle. Construction rectangulaire accolée de trois tours asymétriques dont la vaste terrasse est entourée de douves. L’édifice est agrémenté en façade d’un escalier en vis en pierre. Il se retrouve dans la correspondance de Madame de Sévigné qui y séjournera. L’édifice a été partiellement détruit par un incendie.
Visite guidée.
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