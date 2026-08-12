Informations pratiques

Criquetot-l’Esneval

Journées européennes du patrimoine Visite exceptionnelle et gratuite du Phare d’Antifer le samedi 19 septembre 2026

Criquetot-l’Esneval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 08:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée du Phare d’Antifer

– Accès au phare Des enfants de gardiens du phare d’Antifer, et bénévoles seront présents pour raconter leur vécu, l’histoire du phare et prendre de la hauteur de vue sur les paysages de la Côte d’Albâtre. Un moment exceptionnel et rare dans un lieu magique.

– Expositions Vous aurez ensuite l’occasion de découvrir dans l’espace technique des expositions associées aux patrimoines

Les gardiens du phare d’Antifer témoignages, photos, recueillis par Martine FERRY

L’aventure de Fresnel retracée en sept panneaux à l’occasion des deux cents ans de la mise en place de l’optique expérimentale de Fresnel le 25 juillet 1823 au phare de Cordouan (avec Phares de France).

Attention, cette visite exige d’être en bonnes conditions physiques et tenue adaptée à la météo, chaussures de marche… afin de pouvoir marcher du village au phare près de 5kms (2,4 km aller et 2,4 km retour), puis monter et descendre les 170 marches donnant accès à la lanterne. Non accessible aux PMR. Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans. Pas de WC sur place, uniquement en centre-bourg

Il vous est recommandé de stationner sur le parking du centre-bourg dont l’entrée se situe route de la Plaine (pas de stationnement au phare).Vous pouvez rejoindre le phare soit à pied (prévoir 30/35 minutes de marche 2,5 km), soit à vélo. Il est également possible de réserver une place en navette (à réserver avec votre billet Rendez-vous devant la mairie 15 ou 30 minutes avant la visite). Le retour pourra se faire à pied, en vélo ou en navette.

Visite lieu de RV au phare. L’horaire indiqué est celui du début de la visite au phare. Merci de prendre en compte la durée de trajet pour se rendre au phare et d’arriver quelques minutes avant l’heure de la visite. .

Criquetot-l’Esneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 27 01 55 mairie@lapoteriecapdantifer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du patrimoine Visite exceptionnelle et gratuite du Phare d’Antifer le samedi 19 septembre 2026

L’événement Journées européennes du patrimoine Visite exceptionnelle et gratuite du Phare d’Antifer le samedi 19 septembre 2026 Criquetot-l’Esneval a été mis à jour le 2026-08-12 par Seine-Maritime Attractivité