Informations pratiques

Audierne

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Audierne pendant la 2nde Guerre mondiale

17 rue Lamartine (côté parking) Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dernière ville du Finistère libérée, découvrez comment Audierne a vécu la Seconde Guerre mondiale à travers une visite commentée le long de sa côte, où vous découvrirez les personnes et les événements qui ont marqué la ville. .

17 rue Lamartine (côté parking) Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Audierne pendant la 2nde Guerre mondiale Audierne a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz