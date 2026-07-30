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AGENDA · Audierne

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Audierne pendant la 2nde Guerre mondiale Audierne

samedi 19 septembre 2026 · Audierne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
17 rue Lamartine (côté parking)
Ville
29770 Audierne
Département
Finistère
Tarif

Audierne

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Audierne pendant la 2nde Guerre mondiale

17 rue Lamartine (côté parking) Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Dernière ville du Finistère libérée, découvrez comment Audierne a vécu la Seconde Guerre mondiale à travers une visite commentée le long de sa côte, où vous découvrirez les personnes et les événements qui ont marqué la ville.   .

17 rue Lamartine (côté parking) Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13 

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Audierne pendant la 2nde Guerre mondiale Audierne a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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