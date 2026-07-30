Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Audierne pendant la 2nde Guerre mondiale Audierne
samedi 19 septembre 2026 · Audierne
Informations pratiques
Audierne
Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Audierne pendant la 2nde Guerre mondiale
17 rue Lamartine (côté parking) Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dernière ville du Finistère libérée, découvrez comment Audierne a vécu la Seconde Guerre mondiale à travers une visite commentée le long de sa côte, où vous découvrirez les personnes et les événements qui ont marqué la ville. .
17 rue Lamartine (côté parking) Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée Audierne pendant la 2nde Guerre mondiale Audierne a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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