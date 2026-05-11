Rando Gourmande plage du trez go arem allée Van Parys Audierne
Rando Gourmande plage du trez go arem allée Van Parys Audierne jeudi 6 août 2026.
Audierne
Rando Gourmande
plage du trez go arem allée Van Parys Esquibien Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:30:00
fin : 2026-08-06 12:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Inscription par mail (comiteanimation.esquibien@gmail.com) ou en scannant le QR code de l’affiche.
Une promenade de 10 km pour découvrir la nature et des surprises gourmandes.
Point de rendez-vous entre 10h30 et 12h30 allée Van Parys, sur le parking de la plage du Trez Ar Goarem (48°00’42 N 4°35’15 W)
Participation 13 € par personne 6 € par enfant de moins de 12 ans (poussettes déconseillées).
Pour vous inscrire, veuillez nous contacter avant le mercredi 5 août 2026, sinon il sera toujours possible de vous inscrire sur place, dans la limite des places disponibles. .
plage du trez go arem allée Van Parys Esquibien Audierne 29770 Finistère Bretagne
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English : Rando Gourmande
L’événement Rando Gourmande Audierne a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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