Informations pratiques

Hauteville-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine visite guidée De la Patagonie au château des Pavillons

6 Rue du Pavillon Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine visite guidée De la Patagonie au château des Pavillons extérieurs, communs et douves. Rendez-vous à 10h au 6 rue du Pavillon à Hauteville-sur-Mer. .

6 Rue du Pavillon Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 48 36 13 22

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite guidée De la Patagonie au château des Pavillons

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite guidée De la Patagonie au château des Pavillons Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme