Journées Européennes du Patrimoine visite guidée De la Patagonie au château des Pavillons Hauteville-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Hauteville-sur-Mer
Informations pratiques
Hauteville-sur-Mer
Journées Européennes du Patrimoine visite guidée De la Patagonie au château des Pavillons
6 Rue du Pavillon Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du Patrimoine visite guidée De la Patagonie au château des Pavillons extérieurs, communs et douves. Rendez-vous à 10h au 6 rue du Pavillon à Hauteville-sur-Mer. .
6 Rue du Pavillon Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 48 36 13 22
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English : Journées Européennes du Patrimoine visite guidée De la Patagonie au château des Pavillons
L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite guidée De la Patagonie au château des Pavillons Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme
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