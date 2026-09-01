Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la restauration de l’église Saint-Martin Eglise Saint-Martin Vatteville-la-Rue

Informations pratiques

Vatteville-la-Rue

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la restauration de l’église Saint-Martin

Eglise Saint-Martin 2 La Rue Vatteville-la-Rue Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ouverture exceptionnelle de l’église St Martin et du clocher (MH 1913 XV°-XVI° siècles).

– visite de l’église avec ses nombreux graffiti marins datant du XVIe à la fin du XIXe siècle, ses vitraux notamment un vitrail du début du XVIIe siècle unique en France et en Europe pour son graphisme et la peinture utilisée

– une exposition de 10 roll ups qui retracent la 1ère phase de restauration en expliquant ce qui a été refait et pourquoi, les états avant et après travaux illustrés par des photos. Un panneau est consacré aux vitraux du choeur, principalement de la fin du XVe siècle, dont la restauration est la phase suivante

– une exposition de photos plus artistiques prises pendant les travaux de restauration de la phase 1 avec des détails de sculptures, gargouilles, etc .

Eglise Saint-Martin 2 La Rue Vatteville-la-Rue 76940 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 64 38 05

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la restauration de l’église Saint-Martin

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée de la restauration de l’église Saint-Martin Vatteville-la-Rue a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme