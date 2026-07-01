Exposition sur la restauration du chœur et du transept, Église Saint-Martin, Vatteville-la-Rue

Informations pratiques

Exposition sur la restauration du chœur et du transept 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’Association pour la Restauration de l’Eglise de Vatteville-la-Rue (AREV) présente des panneaux d’exposition et vidéos sur la restauration du chœur et du transept relatant les travaux débutés en 2019.

Classée monument historique en 1913, l’église fut construite après la guerre de Cent ans, période de renouveau économique et artistique en Normandie, elle surprend par ses importantes dimensions dans un cadre champêtre baigné par la Seine. Sur un plan en croix latine, elle se divise en deux partis pris architecturaux : un chœur, transept et clocher de style gothique flamboyant de la 2ème moitié du 15° siècle et un vaisseau central, flanqué de deux bas-côtés, Renaissance (16°siècle).

Un vitrail de la nef montre qu’un incendie provoqué par la foudre entraîne de graves dommages et sans doute la chute de la flèche du clocher au 17° siècle.

Une rare litre funéraire aux armes des Nagu (bande noire peinte lors des funérailles) court encore sur les murs internes et externes du monument.

Les verrières d’origine de l’église (MH 1908) sont réputées et suivent toutes les phases de construction du 15° au 19° siècle. Attribué à des ateliers rouennais, partiellement restauré, l’ensemble comprend notamment une grisaille blanche (1607) d’une technique picturale originale, unique en France et en Europe qui vient tout juste d’être remise en place.

Le lapidaire montre les sculptures et ornements gothiques déposés lors des travaux de rénovation en cours.

Le monument rappelle le riche passé maritime de la commune, dotée d’un port, et sa pépinière d’armateurs et de capitaines de navire depuis le 15° siècle avec une centaine de graffiti marins incisés sur les pierres ainsi que des ex-voto suspendus et des vitraux de navire.

Les nombreux panneaux de l’exposition retracent les différentes phases de la restauration du chœur et du transept, première tranche du projet. Dans un but pédagogique, les photos montrent l’état avant et après travaux de la couverture, de l’étanchéité, des gargouilles et scuptures et de certains vitraux dont un remarquable et unique en Europe.

Un panneau est entièrement consacré aux magnifiques vitraux du XVe siècle du chœur, aujourd’hui déposés en attente de restauration.

De plus, une exposition photos « artistiques » réalisées pendant les travaux est proposée aux visiteurs.

Des visites guidées permettent de découvrir une partie de la centaine de graffiti encore visibles sur les murs intérieurs et extérieur de l’église.

Église Saint-Martin 2 la Rue, 76940 Vatteville-la-Rue Vatteville-la-Rue 76940 Seine-Maritime Normandie 33 (0)6 80 64 38 05 https://www.facebook.com/AssociationRestaurationEgliseVattevilleLaRue/ Vatteville la Rue offre un patrimoine diversifié. Au cours d’une des nombreuses randonnées, on peut découvrir la forêt de Brotonne, les ruines d’un château féodal, la maison François 1er, la route des chaumières,… grand parking face à l’église, halle randonneurs et restauration à proximité

L’Association pour la Restauration de l’Eglise de Vatteville-la-Rue (AREV) présente des panneaux d’exposition et vidéos sur la restauration du chœur et du transept relatant les travaux débutés en en…

©AS-AREV