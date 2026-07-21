La Balade à Jo à Vatteville-la-Rue Stade de foot Vatteville-la-Rue
dimanche 30 août 2026 · Stade de foot · Vatteville-la-Rue
Informations pratiques
Vatteville-la-Rue
La Balade à Jo à Vatteville-la-Rue
Stade de foot 334 Route de Caudebec Vatteville-la-Rue Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Randonnée en Forêt de Brotonne dimanche 30 août 2026 à 10h
Rendez-vous au stade de foot de Vatteville-la-Rue 6 km ou 10 km
Participation libre Les dons seront reversés à la Ligue contre le Cancer
Informations 06.74.19.07.43 .
Stade de foot 334 Route de Caudebec Vatteville-la-Rue 76940 Seine-Maritime Normandie
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English : La Balade à Jo à Vatteville-la-Rue
L’événement La Balade à Jo à Vatteville-la-Rue Vatteville-la-Rue a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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