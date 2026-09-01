Journées Européennes du Patrimoine > Visite guidée de l’abbatiale et démonstration d’orgue Eglise Notre-Dame Montebourg

Informations pratiques

Montebourg

Journées Européennes du Patrimoine > Visite guidée de l’abbatiale et démonstration d’orgue

Eglise Notre-Dame 48 Rue de l’Abbaye Montebourg Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:15:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’abbatiale Notre-Dame de l’Étoile de Montebourg lors d’une visite guidée exceptionnelle. Fondée au XIᵉ siècle, probablement sous l’impulsion de Guillaume le Conquérant, cette abbaye bénédictine a joué un rôle majeur dans l’histoire religieuse et culturelle du Cotentin. Détruite à la Révolution française, elle fut reconstruite à la fin du XIXᵉ siècle dans un style inspiré de l’architecture romane normande.

La visite permettra d’explorer l’histoire de cet édifice remarquable, son architecture et son riche patrimoine. Elle sera suivie d’une démonstration commentée du grand orgue de l’abbatiale, offrant aux visiteurs l’occasion de découvrir les sonorités et le fonctionnement de cet instrument qui contribue à la richesse artistique et spirituelle du lieu. .

Eglise Notre-Dame 48 Rue de l’Abbaye Montebourg 50310 Manche Normandie

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English : Journées Européennes du Patrimoine > Visite guidée de l’abbatiale et démonstration d’orgue

L’événement Journées Européennes du Patrimoine > Visite guidée de l’abbatiale et démonstration d’orgue Montebourg a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Cotentin Le Val de Saire