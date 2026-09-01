Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du château d’Aulan Château d’Aulan Aulan

Informations pratiques

Aulan

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du château d’Aulan

Château d’Aulan 1 place du château Aulan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Construit sur un éperon rocheux, le château d’Aulan recèle de nombreux souvenirs de famille des Suarez d’Aulan.

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Château d’Aulan 1 place du château Aulan 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 80 00 chateau.daulan@orange.fr

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English :

Built on a rocky outcrop, the Château d’Aulan holds many family memories for the Suarez d’Aulan family.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du château d’Aulan Aulan a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale