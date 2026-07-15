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AGENDA · Balzac

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Château de Balzac Balzac

samedi 19 septembre 2026 · Balzac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Place de l'église
Ville
16430 Balzac
Département
Charente
Tarif

Balzac

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Château de Balzac

Place de l’église Balzac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Le Château de Balzac, édifié en bordure de Charente, date du XVIIe siècle. Il évoque le souvenir de Jean-Louis Guez de Balzac, qui en fit son ermitage. Découvrez toute la richesse de ce lieu en admirant notamment les peintures murales du XVIIe siècle.
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Place de l’église Balzac 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 26 74 78  chateaudebalzac@gmail.com

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English :

The Château de Balzac, built on the banks of the Charente River, dates back to the 17th century. It evokes the memory of Jean-Louis Guez de Balzac, who made it his retreat. Discover all the charm of this place, especially by admiring the 17th-century murals.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Château de Balzac Balzac a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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