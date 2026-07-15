Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Château de Balzac Balzac
samedi 19 septembre 2026 · Balzac
Informations pratiques
Balzac
Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Château de Balzac
Place de l’église Balzac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le Château de Balzac, édifié en bordure de Charente, date du XVIIe siècle. Il évoque le souvenir de Jean-Louis Guez de Balzac, qui en fit son ermitage. Découvrez toute la richesse de ce lieu en admirant notamment les peintures murales du XVIIe siècle.
.
Place de l’église Balzac 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 26 74 78 chateaudebalzac@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Château de Balzac, built on the banks of the Charente River, dates back to the 17th century. It evokes the memory of Jean-Louis Guez de Balzac, who made it his retreat. Discover all the charm of this place, especially by admiring the 17th-century murals.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Château de Balzac Balzac a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême