Informations pratiques

Balzac

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Château de Balzac

Place de l’église Balzac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le Château de Balzac, édifié en bordure de Charente, date du XVIIe siècle. Il évoque le souvenir de Jean-Louis Guez de Balzac, qui en fit son ermitage. Découvrez toute la richesse de ce lieu en admirant notamment les peintures murales du XVIIe siècle.

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Place de l’église Balzac 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 26 74 78 chateaudebalzac@gmail.com

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English :

The Château de Balzac, built on the banks of the Charente River, dates back to the 17th century. It evokes the memory of Jean-Louis Guez de Balzac, who made it his retreat. Discover all the charm of this place, especially by admiring the 17th-century murals.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Château de Balzac Balzac a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême