Journées Européennes du Patrimoine visite guidée du musée sur les Cap-Horniers & chants de marins Musée maritime Regnéville-sur-Mer

Informations pratiques

Regnéville-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine visite guidée du musée sur les Cap-Horniers & chants de marins

Musée maritime 14 Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite guidée du musée sur les Cap-Horniers. Chants de marins à la fin de la visite. .

Musée maritime 14 Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 45 31 28

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite guidée du musée sur les Cap-Horniers & chants de marins

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite guidée du musée sur les Cap-Horniers & chants de marins Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme