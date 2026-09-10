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Journées Européennes du Patrimoine visite guidée du musée sur les Cap-Horniers & chants de marins Musée maritime Regnéville-sur-Mer

dimanche 20 septembre 2026 · Musée maritime · Regnéville-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine visite guidée du musée sur les Cap-Horniers & chants de marins Musée maritime Regnéville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Musée maritime
Adresse
14 Route des Fours À Chaux
Ville
50590 Regnéville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Regnéville-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine visite guidée du musée sur les Cap-Horniers & chants de marins

Musée maritime 14 Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Visite guidée du musée sur les Cap-Horniers. Chants de marins à la fin de la visite.   .

Musée maritime 14 Route des Fours À Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 45 31 28 

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite guidée du musée sur les Cap-Horniers & chants de marins

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite guidée du musée sur les Cap-Horniers & chants de marins Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme

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