Musée maritime, suivez l’guide ! Route des fours à chaux Regnéville-sur-Mer
Musée maritime, suivez l’guide ! Route des fours à chaux Regnéville-sur-Mer lundi 10 août 2026.
Regnéville-sur-Mer
Musée maritime, suivez l’guide !
Route des fours à chaux Musée maritime Regnéville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 14:30:00
fin : 2026-08-10 16:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Visite guidée du musée maritime. Plongez en famille dans le passé maritime d’un des ports les plus importants du Cotentin du Moyen Âge jusqu’au 19e siècle, observez à travers des objets personnels, des outils, des maquettes les différents métiers du littoral, découvrez le cabotage ou embarquez pour un voyage au long court ! .
Route des fours à chaux Musée maritime Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Musée maritime, suivez l’guide !
L’événement Musée maritime, suivez l’guide ! Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-13 par Coutances Tourisme
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