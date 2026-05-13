Musée maritime, suivez l’guide ! Route des fours à chaux Regnéville-sur-Mer

Regnéville-sur-Mer

Musée maritime, suivez l’guide !

Route des fours à chaux Musée maritime Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 14:30:00

fin : 2026-08-10 16:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Visite guidée du musée maritime. Plongez en famille dans le passé maritime d’un des ports les plus importants du Cotentin du Moyen Âge jusqu’au 19e siècle, observez à travers des objets personnels, des outils, des maquettes les différents métiers du littoral, découvrez le cabotage ou embarquez pour un voyage au long court ! .

Route des fours à chaux Musée maritime Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

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L’événement Musée maritime, suivez l’guide ! Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-13 par Coutances Tourisme