[Journées européennes du patrimoine] Visite guidée du Sablier, Centre National de la Marionnette Esplanade Francis Giffard Dives-sur-Mer

Informations pratiques

Dives-sur-Mer

[Journées européennes du patrimoine] Visite guidée du Sablier, Centre National de la Marionnette

Esplanade Francis Giffard Beffroi Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Entrez dans les coulisses d’un bâtiment chargé d’Histoire !

Ce bâtiment réhabilité accueille désormais des compagnies artistiques le temps de résidences de créations. Explorez son architecture, son plateau, ses coulisses et l’atelier dédié aux arts de la marionnette.

Entrez dans les coulisses d’un bâtiment chargé d’Histoire !

Ce bâtiment réhabilité accueille désormais des compagnies artistiques le temps de résidences de créations. Explorez son architecture, son plateau, ses coulisses et l’atelier dédié aux arts de la marionnette.

Départ toutes les 30 minutes. .

Esplanade Francis Giffard Beffroi Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 82 72 72

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English : [Journées européennes du patrimoine] Visite guidée du Sablier, Centre National de la Marionnette

Take a look behind the scenes at a building steeped in history!

This refurbished building now hosts artistic companies during their creative residencies. Explore its architecture, its stage, its backstage areas and the workshop dedicated to the art of puppetry.

L’événement [Journées européennes du patrimoine] Visite guidée du Sablier, Centre National de la Marionnette Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Normandie Pays d’Auge