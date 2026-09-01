Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée ou libre du jardin du Revers Notre-Dame-de-Cenilly
samedi 19 septembre 2026 · Notre-Dame-de-Cenilly
Informations pratiques
Notre-Dame-de-Cenilly
Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée ou libre du jardin du Revers
Lieu-dit Le Mesnil Rabe de Haut Notre-Dame-de-Cenilly Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée ou libre du jardin du Revers. .
Lieu-dit Le Mesnil Rabe de Haut Notre-Dame-de-Cenilly 50210 Manche Normandie +33 6 63 55 30 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée ou libre du jardin du Revers
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée ou libre du jardin du Revers Notre-Dame-de-Cenilly a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Notre-Dame-de-Cenilly (Manche)
- Visite accompagnée du jardin du Revers Notre-Dame-de-Cenilly 12 septembre 2026
- Visite accompagnée du jardin du Revers Notre-Dame-de-Cenilly 13 septembre 2026
- Garden-party-lecture au Jardin du Revers Le Mesnil Rave de Haut Notre-Dame-de-Cenilly 17 septembre 2026
- Visite libre du jardin, Le jardin du revers, Notre-Dame-de-Cenilly 18 septembre 2026
- Visite guidée du jardin, Le jardin du revers, Notre-Dame-de-Cenilly 18 septembre 2026