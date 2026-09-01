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Journées Européennes du Patrimoine visite guidée ou libre du jardin du Revers Notre-Dame-de-Cenilly

dimanche 20 septembre 2026 · Notre-Dame-de-Cenilly

Journées Européennes du Patrimoine visite guidée ou libre du jardin du Revers Notre-Dame-de-Cenilly

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Lieu-dit Le Mesnil Rabe de Haut
Ville
50210 Notre-Dame-de-Cenilly
Département
Manche
Tarif

Notre-Dame-de-Cenilly

Journées Européennes du Patrimoine visite guidée ou libre du jardin du Revers

Lieu-dit Le Mesnil Rabe de Haut Notre-Dame-de-Cenilly Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée ou libre du jardin du Revers.   .

Lieu-dit Le Mesnil Rabe de Haut Notre-Dame-de-Cenilly 50210 Manche Normandie +33 6 63 55 30 18 

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite guidée ou libre du jardin du Revers

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite guidée ou libre du jardin du Revers Notre-Dame-de-Cenilly a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme

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