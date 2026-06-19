Journées Européennes du Patrimoine visite libre de l’église avec exposition photo et diffusion d’un film Procession Saint-Mards-de-Fresne de 1936 . Eglise Saint-Mards-de-Fresne samedi 19 septembre 2026.

Saint-Mards-de-Fresne

Journées Européennes du Patrimoine visite libre de l’église avec exposition photo et diffusion d’un film Procession Saint-Mards-de-Fresne de 1936 .

Eglise 28 route des Bois de Fains Saint-Mards-de-Fresne Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

L’église de Saint-Mards-de-Fresne est datée du XIVe siècle. La charpente a été remaniée au XVIe siècle.

Une poutre de gloire remarquable datant du XVIIe siècle est installée au dessus de l’entrée du choeur. Elle est répertoriée et classée aux Monuments Historiques.

Des travaux importants de restauration ont été entrepris entre 2010 et 2011 soutenus, entre autre, par la Fondation du Patrimoine.Ce soutien a permis la restauration des vitraux existants et la création d’un vitrail historié dédié à Saint-Médard patron de Saint-Mards-de-Fresne, la réfection de l’enduit du mur ouest intérieur et la réparation des fonds baptismaux.

La visite est libre. .

Eglise 28 route des Bois de Fains Saint-Mards-de-Fresne 27230 Eure Normandie mairie.saintmardsdefresne@orange.fr

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L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite libre de l’église avec exposition photo et diffusion d’un film Procession Saint-Mards-de-Fresne de 1936 . Saint-Mards-de-Fresne a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge