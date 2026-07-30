UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Germain-de-Martigny

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Germain patrimoine coloré Saint-Germain-de-Martigny

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Germain-de-Martigny

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Église Saint-Germain
Ville
61560 Saint-Germain-de-Martigny
Département
Orne
Tarif

Saint-Germain-de-Martigny

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Germain patrimoine coloré

Église Saint-Germain Saint-Germain-de-Martigny Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Église au sein du Perche ornais, entièrement décorée en 1866.
Découvrir ou redécouvrir les décors colorés de l’église à partir d’un nuancier .   .

Église Saint-Germain Saint-Germain-de-Martigny 61560 Orne Normandie +33 6 01 45 24 18 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Germain patrimoine coloré

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Germain patrimoine coloré Saint-Germain-de-Martigny a été mis à jour le 2026-07-30 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE

À voir aussi à Saint-Germain-de-Martigny (Orne)