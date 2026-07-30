Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Germain patrimoine coloré Saint-Germain-de-Martigny
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Germain-de-Martigny
Informations pratiques
Saint-Germain-de-Martigny
Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Germain patrimoine coloré
Église Saint-Germain Saint-Germain-de-Martigny Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Église au sein du Perche ornais, entièrement décorée en 1866.
Découvrir ou redécouvrir les décors colorés de l’église à partir d’un nuancier . .
Église Saint-Germain Saint-Germain-de-Martigny 61560 Orne Normandie +33 6 01 45 24 18
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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Germain patrimoine coloré
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Germain patrimoine coloré Saint-Germain-de-Martigny a été mis à jour le 2026-07-30 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE