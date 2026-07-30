Informations pratiques

Sainte-Céronne-lès-Mortagne

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Sainte-Céronne

Église Sainte-Céronne Sainte-Céronne-lès-Mortagne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de l’église. Des membres de l’Association de Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Sainte Céronne pourront répondre aux questions et vous faire l’historique de cette belle église qui a traversé les siècles. Nous vous informerons aussi sur les importantes restaurations, passées et à venir ( restauration de la tour et du porche prévue en 2026). .

Église Sainte-Céronne Sainte-Céronne-lès-Mortagne 61380 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Sainte-Céronne

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Sainte-Céronne Sainte-Céronne-lès-Mortagne a été mis à jour le 2026-07-30 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE