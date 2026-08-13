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Journées Européennes du Patrimoine visite libre du manoir Saint-Malo-de-la-Lande

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Malo-de-la-Lande

Journées Européennes du Patrimoine visite libre du manoir Saint-Malo-de-la-Lande

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
15 Rue de Bordes de Folligny
Ville
50200 Saint-Malo-de-la-Lande
Département
Manche
Tarif

Saint-Malo-de-la-Lande

Journées Européennes du Patrimoine visite libre du manoir

15 Rue de Bordes de Folligny Saint-Malo-de-la-Lande Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine visite libre du manoir à Saint-Malo-de-la-Lande.
Extérieurs et colombier.   .

15 Rue de Bordes de Folligny Saint-Malo-de-la-Lande 50200 Manche Normandie   patrimoinesaintmalodelalande@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite libre du manoir

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite libre du manoir Saint-Malo-de-la-Lande a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme

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