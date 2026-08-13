Journées Européennes du Patrimoine visite libre du manoir Saint-Malo-de-la-Lande
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Malo-de-la-Lande
Informations pratiques
Saint-Malo-de-la-Lande
Journées Européennes du Patrimoine visite libre du manoir
15 Rue de Bordes de Folligny Saint-Malo-de-la-Lande Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine visite libre du manoir à Saint-Malo-de-la-Lande.
Extérieurs et colombier. .
15 Rue de Bordes de Folligny Saint-Malo-de-la-Lande 50200 Manche Normandie patrimoinesaintmalodelalande@gmail.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine visite libre du manoir
L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite libre du manoir Saint-Malo-de-la-Lande a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme
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