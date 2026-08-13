Informations pratiques

Saint-Malo-de-la-Lande

Journées Européennes du Patrimoine visite libre du manoir

15 Rue de Bordes de Folligny Saint-Malo-de-la-Lande Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine visite libre du manoir à Saint-Malo-de-la-Lande.

Extérieurs et colombier. .

15 Rue de Bordes de Folligny Saint-Malo-de-la-Lande 50200 Manche Normandie patrimoinesaintmalodelalande@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite libre du manoir

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite libre du manoir Saint-Malo-de-la-Lande a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme