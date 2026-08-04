Informations pratiques

Audierne

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre du Mât Fénoux

Mât Fénoux Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Devenez pilote du mât Fénoux

Le mât Fénoux, rénové en 2024, constitue l’un des derniers témoignages du mât de pilotage inventé par le lieutenant de vaisseau audiernais Julien Fénoux dans les années 1830. Depuis la tourelle, les pilotes indiquaient aux navires, grâce à un mât articulé la route à suivre entre les écueils et bancs de sable.

L’animation permet de découvrir l’histoire du mât, son importance pour l’accès au port d’Audierne et de s’initier à ses signaux. .

Mât Fénoux Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 08 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre du Mât Fénoux Audierne a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz