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AGENDA · Audierne

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre du Mât Fénoux Audierne

samedi 19 septembre 2026 · Audierne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Mât Fénoux
Ville
29770 Audierne
Département
Finistère
Tarif

Audierne

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre du Mât Fénoux

Mât Fénoux Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Devenez pilote du mât Fénoux
Le mât Fénoux, rénové en 2024, constitue l’un des derniers témoignages du mât de pilotage inventé par le lieutenant de vaisseau audiernais Julien Fénoux dans les années 1830. Depuis la tourelle, les pilotes indiquaient aux navires, grâce à un mât articulé la route à suivre entre les écueils et bancs de sable.
L’animation permet de découvrir l’histoire du mât, son importance pour l’accès au port d’Audierne et de s’initier à ses signaux.   .

Mât Fénoux Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 2 98 70 08 47 

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre du Mât Fénoux Audierne a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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