Journées Européennes du Patrimoine visite libre du site des fours à chaux Regnéville-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Regnéville-sur-Mer
Informations pratiques
Regnéville-sur-Mer
Journées Européennes du Patrimoine visite libre du site des fours à chaux
14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du Patrimoine visite libre du site des fours à chaux à Regnéville-sur-Mer, les 19 et 20 septembre de 9h à 19h. .
14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 46 82 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine visite libre du site des fours à chaux
L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite libre du site des fours à chaux Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Regnéville-sur-Mer (Manche)
- Folk Club, veillée chantée et instrumentale Regnéville-sur-Mer 10 septembre 2026
- Traversée du havre de la Sienne Rue du Port Regnéville-sur-Mer 12 septembre 2026
- Exposition Yves PETIT-LOISEL Salle des mariages Regnéville-sur-Mer 14 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine visite libre du château Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer 19 septembre 2026
- Visite libre du château, Château de Regnéville, Regnéville-sur-Mer 19 septembre 2026