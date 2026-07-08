Théâtre Elise ! Mon café !! Cour du château Regnéville-sur-Mer

Informations pratiques

Regnéville-sur-Mer

Théâtre Elise ! Mon café !!

Cour du château 3 route des fours à chaux Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Théâtre Elise ! Mon café !! RDV au château de Regnéville-sur-Mer. Entrée gratuite. .

Cour du château 3 route des fours à chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 80 87 53 30 regneville.maritime@gmail.com

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English : Théâtre Elise ! Mon café !!

L’événement Théâtre Elise ! Mon café !! Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-08 par Coutances Tourisme