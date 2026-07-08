Théâtre Elise ! Mon café !! Cour du château Regnéville-sur-Mer
samedi 29 août 2026 · Cour du château · Regnéville-sur-Mer
Informations pratiques
Regnéville-sur-Mer
Théâtre Elise ! Mon café !!
Cour du château 3 route des fours à chaux Regnéville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Théâtre Elise ! Mon café !! RDV au château de Regnéville-sur-Mer. Entrée gratuite. .
Cour du château 3 route des fours à chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 80 87 53 30 regneville.maritime@gmail.com
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English : Théâtre Elise ! Mon café !!
L’événement Théâtre Elise ! Mon café !! Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-08 par Coutances Tourisme
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