UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Regnéville-sur-Mer

Théâtre Elise ! Mon café !! Cour du château Regnéville-sur-Mer

samedi 29 août 2026 · Cour du château · Regnéville-sur-Mer

Théâtre Elise ! Mon café !! Cour du château Regnéville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Cour du château
Adresse
3 route des fours à chaux
Ville
50590 Regnéville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Regnéville-sur-Mer

Théâtre Elise ! Mon café !!

Cour du château 3 route des fours à chaux Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Théâtre Elise ! Mon café !! RDV au château de Regnéville-sur-Mer. Entrée gratuite.   .

Cour du château 3 route des fours à chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 80 87 53 30  regneville.maritime@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Elise ! Mon café !!

L’événement Théâtre Elise ! Mon café !! Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-08 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Regnéville-sur-Mer (Manche)