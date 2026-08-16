Informations pratiques

Regnéville-sur-Mer

Journées Européennes du Patrimoine visite libre du site des fours à chaux

14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine visite libre du site des fours à chaux à Regnéville-sur-Mer, les 19 et 20 septembre de 9h à 19h. .

14 Route des Fours à Chaux Regnéville-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 2 33 46 82 18

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite libre du site des fours à chaux

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite libre du site des fours à chaux Regnéville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme