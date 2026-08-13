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Journées Européennes du Patrimoine visite libre, exposition et théâtre au château de Gratot Gratot

samedi 19 septembre 2026 · Gratot

Journées Européennes du Patrimoine visite libre, exposition et théâtre au château de Gratot Gratot

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Rue d'Argouges
Ville
50200 Gratot
Département
Manche
Tarif

Gratot

Journées Européennes du Patrimoine visite libre, exposition et théâtre au château de Gratot

Rue d’Argouges Gratot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine visite libre du château, expositions d’art contemporain Mathilde Wolff et Jérôme Perez (10h-19h), théâtre Élise ! Mon café ! Cie théâtre aux champs (14h30 & 16h30).
Les 19 et 20 septembre au château de Gratot.   .

Rue d’Argouges Gratot 50200 Manche Normandie +33 2 33 45 18 49 

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite libre, exposition et théâtre au château de Gratot

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite libre, exposition et théâtre au château de Gratot Gratot a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme

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