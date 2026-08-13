Informations pratiques

Gratot

Journées Européennes du Patrimoine visite libre, exposition et théâtre au château de Gratot

Rue d’Argouges Gratot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine visite libre du château, expositions d’art contemporain Mathilde Wolff et Jérôme Perez (10h-19h), théâtre Élise ! Mon café ! Cie théâtre aux champs (14h30 & 16h30).

Les 19 et 20 septembre au château de Gratot. .

Rue d’Argouges Gratot 50200 Manche Normandie +33 2 33 45 18 49

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite libre, exposition et théâtre au château de Gratot

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite libre, exposition et théâtre au château de Gratot Gratot a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme