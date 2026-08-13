Journées Européennes du Patrimoine visite libre, exposition et théâtre au château de Gratot Gratot
dimanche 20 septembre 2026 · Gratot
Informations pratiques
Gratot
Journées Européennes du Patrimoine visite libre, exposition et théâtre au château de Gratot
Rue d’Argouges Gratot Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine visite libre du château, expositions d’art contemporain Mathilde Wolff et Jérôme Perez (10h-19h), théâtre Élise ! Mon café ! Cie théâtre aux champs (14h30 & 16h30).
Les 19 et 20 septembre au château de Gratot. .
Rue d’Argouges Gratot 50200 Manche Normandie +33 2 33 45 18 49
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English : Journées Européennes du Patrimoine visite libre, exposition et théâtre au château de Gratot
L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite libre, exposition et théâtre au château de Gratot Gratot a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme
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