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Journées européennes du patrimoine Visite libre Lohobiague-enea dite Maison Louis XIV Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz

dimanche 20 septembre 2026 · Place Louis XIV · Saint-Jean-de-Luz

Journées européennes du patrimoine Visite libre Lohobiague-enea dite Maison Louis XIV Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Place Louis XIV
Adresse
Maison Louis XIV
Ville
64500 Saint-Jean-de-Luz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
4 4 4 Tarif de base plein tarif

Saint-Jean-de-Luz

Journées européennes du patrimoine Visite libre Lohobiague-enea dite Maison Louis XIV

Place Louis XIV Maison Louis XIV Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Louis XIV y résida 40 jours au 2e étage ou étage de maître, au moment de son mariage en 1660.
Visites libres.   .

Place Louis XIV Maison Louis XIV Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 07 40  ciap.recollets@baiesaintjeandeluzciboure.fr

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English : Journées européennes du patrimoine Visite libre Lohobiague-enea dite Maison Louis XIV

L’événement Journées européennes du patrimoine Visite libre Lohobiague-enea dite Maison Louis XIV Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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