Journées européennes du patrimoine Visite libre Lohobiague-enea dite Maison Louis XIV Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Saint-Jean-de-Luz

Journées européennes du patrimoine Visite libre Lohobiague-enea dite Maison Louis XIV

Place Louis XIV Maison Louis XIV Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Louis XIV y résida 40 jours au 2e étage ou étage de maître, au moment de son mariage en 1660.

Visites libres. .

Place Louis XIV Maison Louis XIV Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 81 07 40 ciap.recollets@baiesaintjeandeluzciboure.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du patrimoine Visite libre Lohobiague-enea dite Maison Louis XIV

L’événement Journées européennes du patrimoine Visite libre Lohobiague-enea dite Maison Louis XIV Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque